Trophée des champions : Le PSG prend sa revanche sur l'OM (2-1) et offre un premier titre à Mauricio Pochettino

Seulement trois matchs et déjà un trophée pour Mauricio Pochettino. Vainqueur des sept dernières éditions, le PSG a pris sa revanche sur l'OM (2-1), ce mercredi, pour ajouter un dixième Trophée des champions (record) à son palmarès et offrir à son nouveau coach le premier titre de sa carrière d’entraîneur.

Dans un climat plus apaisé, quatre mois après la victoire olympienne dans la capitale en championnat, Paris a réaffirmé sa suprématie dans un 99e Classique équilibré entre les deux rivaux du football français. Les Marseillais y ont cru jusqu’au bout, mais la réduction du score de Dimitri Payet est arrivée trop tard (89e).

Revanchards, les coéquipiers de Marquinhos, qui disputait son 300e match sous le maillot parisien, ont davantage maitrisé leur sujet et leurs nerfs sur la pelouse du stade Bollaert qu'au Parc des Princes. Et ils ont fait la différence juste avant la pause sur une réalisation de Mauro Icardi, préféré à Moïse Kean et idéalement servi par Angel Di Maria (39e). L’attaquant argentin a eu l’occasion de doubler la mise quelques instants plus tard. Mais sa frappe puissante est venue fracasser la barre transversale (45e+2).

Le club de la capitale a finalement créuse l'écart en fin de rencontre avec un penalty de Neymar (85e). Entré à l’heure de jeu, le Brésilien n’a pas tremblé au moment de tromper Yohann Pelé, auteur de la faute sur Icardi. Son retour à la compétition, après un mois d’absence, a été marqué par ses retrouvailles tendues avec Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol s’est rendu coupable de plusieurs fautes grossières sur l'ancien barcelonais.

Mais cela n’a pas empêché le PSG de décrocher son premier titre de la saison, le 42e de son histoire. De son côté, l’OM devra encore attendre un peu avant de remporter son premier trophée depuis la Coupe de la Ligue 2012. Les deux équipes se retrouveront, elles, le 7 février prochain au Vélodrome pour un 100e Classique déjà très attendu.