Dakar 2021 : Stéphane Peterhansel en route vers une 14e victoire

Encore une victoire pour «Monsieur Dakar» ? Confortable leader avant l’étape finale, ce vendredi, Stéphane Peterhansel est tout proche d’un 14e sacre (8 en auto et 6 en moto) sur le célèbre rallye.

A moins d’un important problème mécanique, sur les 225 derniers kilomètres et dans les dernières dunes, rien ne semble pouvoir empêcher le pilote français d’être couronné sur les bords de la mer Rouge, 30 ans après son premier son succès sur deux roues. Malgré une seule victoire sur cette 43e édition, il compte plus de quinze minutes d’avance sur son principal concurrent Nasser Al-Attiyah, vainqueur ce jeudi de la 11e étape entre Al-Ula et Yanbu (Arabie Saoudite). Mais il préfère rester prudent.

Car le Franc-Comtois s’est fait quelques frayeurs à la veille de l’arrivée. Leader une grande partie de la spéciale, il a rencontré quelques soucis dans les derniers kilomètres. «Ça n’a pas été simple du début à la fin. On a crevé dans la première partie. Ensuite, on a doublé Nasser, ça se passait bien. Mais sur la dernière partie, il y avait des dunes avec de gros rochers derrière. On a tapé un coup assez fort et on a de nouveau crevé, en craignant qu'il y ait plus de dégâts», a relaté Peterhansel.

Mais finale plus de peur de mal. Il a finalement pu terminer l’étape, cédant moins de deux minutes à son rival qatari. «Apparemment ça va, la voiture a résisté, a-t-il indiqué. On a perdu quelques minutes, mais trois fois rien.» Il ne lui reste désormais plus qu’à terminer le travail.