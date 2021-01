F1 : Alpine dévoile les couleurs de sa future monoplace

Le début d'une nouvelle ère. Dans une présentation virtuelle, l’écurie Alpine, qui succède à Renault, a dévoilé, ce jeudi, les couleurs de sa future monoplace, baptisée A521, pour la prochaine saison de Formule 1.

Exit le noir et jaune. Place désormais au noir et des touches de bleu, blanc et rouge à l’arrière de la voiture. «Le bleu, le blanc et le rouge font référence aux couleurs des drapeaux français et anglais, ce qui est très important à nos yeux», a confié le directeur design d’Alpine Antony Villan. Cette version n’est toutefois pas encore définitive.

Elle pourrait connaître encore quelques évolutions dans les prochaines semaines. «Certains éléments graphiques structurants resteront sur la livrée de course et d’autres vont évoluer», a-t-il ajouté. La livrée définitive devrait être présentée le mois prochain.

Cela n’a pas empêché l’écurie de fixer ses ambitions pour la saison à venir. «La saison 2021 sera une année de transition pour nous comme pour toutes les écuries, mais la montée vers les sommets a déjà commencé», a affirmé Laurent Rossi, qui a succédé à Cyril Abiteboul, avec l’objectif de «régulièrement disputer les podiums».

Les deux pilotes Alpine Esteban Ocon et Fernando Alonso, qui effectue son grand retour en F1, seront au volant de la A521 à l’occasion des premiers essais en mars à Bahreïn, théâtre du premier Grand Prix de la saison (28 mars) en raison du report du Grand Prix d’Australie causé par la crise sanitaire.

We are proud to introduce our 2021 #FormulaOne single-seater, the A521, dressed in its temporary winter livery. The black colour is a tribute to the A500 F1 prototype from 1975.





