Mondial de hand 2021 : les Bleus ne font plus peur

L’équipe de France entame ce jeudi face à la Norvège, le Championnat du monde de handball en Egypte sur la pointe des pieds.

Pour la première fois depuis très longtemps, les Bleus ne se présenteront comme grands ogres et favoris dans une compétition. Redescendus de leur piédestal depuis leur dernier titre mondial en 2017 à domicile, les hommes de Guillaume Gille, qui restent sur une élimination du 1er tour lors du dernier Euro (Didier Dinard était alors entraîneur), se présenteront sur le sol égyptien avec un pessimisme ambiant.

Opposés à la Norvège, finaliste des deux dernières éditions et favorite aux côtés de l’Espagne, du Danemark, de la Croatie, de la Slovénie et de l’Allemagne, les Bleus (6 titres mondiaux, un record), privés de Nikola Karabatic, ont d’ailleurs très mal préparé ce Mondial en s’inclinant en Serbie (27-24) avant de décrocher un nul contre ces mêmes Serbes (26-26) quelques jours plus tard.

Les JO dans six mois…

S’ils pourront s’appuyer sur les historiques «Experts» encore présents (Luc Abalo, Michaël Guigou) ou des cadres plus jeunes (Luka Karabatic, Nedim Remili, Valentin Porte), les Tricolores espèrent que la nouvelle génération annoncée prometteuse prenne enfin les choses en main. Les Melvyn Richardson ou encore Ludovic Fabregas, efficaces en clubs, peinent encore à s’affirmer sous la tunique bleue.

Et le temps presse. Une victoire est pratiquement impérative contre les Norvégiens, emmenés par Sander Sagosen, avant d’affronter l’Autriche et la Suisse (qui a remplacé les Etats-Unis forfaits pour cause de Covid-19). Le perdant n’aura plus le droit à l’erreur au 2e tour pour lequel les points acquis au premier seront conservés. «Ce match est important pour ça, on sort d'une période de performances délicates où l'on n'est pas satisfaits de ce qui a été produit, a confié le sélectionneur français. Là, la marche qu'on nous demande de franchir est beaucoup plus haute et donc va nécessiter aussi de notre part beaucoup plus de qualité pour pouvoir jouer un rôle dans ce match.»

Sans oublier que ce Mondial doit également servir à préparer les JO de Tokyo prévus de six mois. Gros programme pour les Bleus.