Vendée Globe 2020 : qui va remporter la course ? l'avis de Christopher Pratt, co-skipper Charal

Remplaçant de Jérémie Beyou sur le Vendée Globe 2020, le skipper professionnel Christopher Pratt, aussi entrepreneur chez Marsail, ne participe pas cette année à la reine des courses au large en solitaire. Il n’en demeure pas moins un observateur averti et livre chaque semaine à CNEWS son éclairage sur le déroulé sur ce tour du monde à la voile qui s'annonce historique.

La course est relancée à 4000 milles de l’arrivée ! Alors que tous les observateurs avertis voyaient Bestaven en excellente position, Éole en a décidé autrement. Mercredi, les 9 premiers bateaux se tenaient en 100 nautiques, après 66 jours de course : un scénario absolument incroyable que personne n’aurait pu imaginer. C’est un vrai coup dur pour le leader Bestaven, qui voit tous ces efforts réduits à néant. Non seulement ses concurrents sont revenus à hauteur et l’ont légèrement distancé, mais en plus il se retrouve dans une position stratégique défavorable avec un décalage dans l’ouest de ces adversaires.

Faisons un rapide tour d‘horizon des forces encore en présence. Les 9 skippers dont nous allons parler sont encore en lice pour la victoire finale, avec, certes des chances plus ou moins importantes, mais comptablement parlant en position de gagner.

Charlie Dalin

De nouveau leader, il est dans une position intéressante. Pour le moment son foil bâbord (dont la cale basse a cédé) ne semble pas le gêner. Nous allons voir dans les prochains jours comment il se comporte en termes de vitesse par rapport à ses concurrents, cela sera un indicateur fondamental pour la suite de la course.

Thomas Ruyant

malgré les nombreux ennuis techniques dont il a été victime, il est encore là, au contact avant le sprint final. Toutefois, il marche sur une jambe et demie, son foil bâbord étant sectionné depuis son avarie au large de Bonne espérance. Il devrait souffrir dans l’alizé ces prochains jours.

Yannick Bestaven

Il a fait une course parfaite dans le Sud, et la remontée d’Atlantique Sud a été particulièrement cruelle pour lui. On peut imaginer qu’il en a pris un petit coup au moral. Pour autant, et même si sa position ouest devrait continuer à lui faire perdre des milles dans les heures qui viennent, il est toujours au contact pour la victoire. De plus, il dispose d’une bonification de 10 heures à la suite de sa participation au sauvetage de Kevin Escoffier, ce qui équivaut à un matelas d’environ 150 nautiques.

Louis Burton

Il fait vraiment une course incroyable. Il a enchaîné les problèmes techniques dans le grand sud, mais a su à chaque fois réparer avec une détermination et une efficacité vraiment impressionnantes. Il navigue sur le bateau vainqueur de l’édition précédente et semble être capable d’en tirer la quintessence. Il mérite de jouer pour la victoire finale. Son bateau tiendra-t-il jusqu’aux sables ? Telle est la question essentielle en ce qui le concerne.

Damien Seguin

Il fait carrément une démonstration, de ce que l’on peut faire avec un handicap, de ce que l’on peut faire avec un bateau de plus de 12 ans. C’est une performance de très haut niveau. Il réalise l’exploit d’être au coude à coude avec les leaders après 20 000 milles de course, c‘est absolument dingue ! Normalement, il devrait souffrir en vitesse par rapport aux foilers dans les prochains jours, mais il a montré les ressources qu’il avait en lui et la remontée de l’Atlantique nord pourrait lui ouvrir des portes (comme par exemple, une route Est vent de face favorable à son bateau et que les foilers ne choisiraient probablement pas).

Boris Herrmann

Malgré une course discrète, presque timide en particulier dans le Sud, le premier allemand à participer à cette course est lui aussi dans le match, et a priori avec un bateau proche de son plein potentiel. Reste à voir s’il sera en capacité de faire parler la puissance de son foiler génération 2016 reboosté. Il faudra aussi prendre en compte les 6 heures de bonification dont il est crédité.

Benjamin Dutreux

Avec Damien c’est clairement la grosse sensation de ce top ten ! Il fait lui aussi une course géniale. On le sent chaque jour un peu plus à l’aise sur son bateau de génération 2008. Il est rapide et il semble avoir réussi à maintenir le bateau proche de son potentiel maximal. Il devrait lui aussi souffrir un peu dans l’Alizé des prochains jours, mais comme Damien, l’Atlantique Nord pourrait lui offrir de belles opportunités.

Giancarlo Pedote

A l’instar de Boris, il réalise une course discrète, mais sérieuse. Il a pris soin de lui et de son bateau. Bien lui en a pris, il est au contact des leaders pour l’emballage final. Peu auraient parié sur cette position à ce moment de la course. Son excellente gestion lui permet de disposer aujourd’hui d’un bateau à 100% de son potentiel.

Jean Le Cam

Le roi Jean a connu quelques ennuis de voiles ces derniers jours. Cette avarie sur son J2, une voile essentielle pour la suite de la course tombe au mauvais moment. Il a dû l’affaler pour la réparer et a perdu pas mal de distance sur la tête de course à un moment crucial. Il est donc dans une position un peu moins favorable que ses compères de bateaux à dérives (Dutreux et Seguin). Cependant, il ne faut pas oublier qu’il dispose d’une bonification de 15 heures pour le sauvetage de Kévin Escoffier, ce qui le place virtuellement encore en tête ou presque à l’heure où vous lisez ces lignes !

Un suspens donc à son comble, qui ne me fait guère changer d’idée sur mon tiercé gagnant (Bestaven, Ruyant, Dalin), sans être bien sûr de l’ordre ! Je pense que Burton peut clairement jouer les trouble-fête.

Mon coup de cœur

Benjamin Dutreux, qui fait un sacré numéro sur ce Vendée Globe est mon coup de cœur de la semaine. Au départ, clairement personne ne l’attendait à ce niveau de performance, pas tant en ce qui le concerne lui en tant que marin, mais plutôt à l’échelle du projet, qui a été monté tardivement avec des moyens limités. Il a réussi à convaincre et à bien s’entourer. Il entre dans la toute dernière partie de la course avec un bateau en bon état, c’est un petit exploit que réalisent ici Benjamin et son équipe. Je pense en particulier à Thomas Cardrin, directeur technique qui a clairement fait du très bon boulot. Sauf avarie, il terminera son premier tour du monde très proche des leaders. Je pense que personne, lui compris, n’aurait imaginé un tel scénario au départ.

Mon coup de gueule

L’abandon d’Isabelle Joshke faisant suite à la rupture de sa retenue de quille. Elle avait fait un parcours vraiment remarquable jusque-là et méritait clairement de terminer cette course. Il n’en sera rien et c’est bien triste pour elle et son équipe emmenée par Alain Gautier (vainqueur de la seconde édition de l’épreuve). Elle fait désormais route vers le Brésil. Elle ne terminera pas son tour, mais a reçu de tous les skippers et du roi Jean en particulier un chaleureux hommage.