Open d'Australie : cas positifs, quarantaine, entraînements interdits… le tournoi sous pression

Depuis quelques jours, l’Open d’Australie est aux proies aux doutes après que des dizaines de joueurs se sont retrouvés après avoir voyagé à bord de deux vols où d'autres passagers ont été testés positifs au coronavirus.

Aura ou n’aura pas lieu ? Le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, qui doit se disputer du 8 au 21 février prochain à Melbourne, est au cœur de la zizanie. 47 joueurs devant participer à l'Open d'Australie se sont retrouvés interdits d’entraînement pendant deux semaines.

Déjà reporté initialement de trois semaines à cause de la pandémie qui touche la planète, les organisateurs avaient décidé de mettre en place des mesures drastiques en vue du maintien de l’Open d’Australie. Ainsi des charters spéciaux pour les joueurs ont été affrétés. Finalement, cela n’aura pas été efficaces.

Conséquence, les 47 joueurs et joueuses concernés, qui sont placés d’office en quatorzaine obligatoire dans un hôtel de Melbourne, sont privés des cinq heures quotidiennes d’entraînement autorisées pendant la quatorzaine que l’ensemble des participants au tournoi doivent observer dans une chambre d’hôtel à leur arrivée en Australie.

Un début de polémique a eu lieu après qu’un contingent d’une cinquantaine de participants, parmi lesquels Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams, Naomi Osaka et Simona Halep, aient eu la possibilité d’effectuer leurs quinze jours de confinement à Adelaïde et non à Melbourne comme le reste des joueurs.