Mondial de hand 2021 : la France bat la Suisse (25-24) et termine en tête de son groupe

Une victoire difficile. L'équipe de France de handball a battu la Suisse (25-24) ce lundi 18 janvier, lors du premier tour du Mondial.

Le match n'aura pas été de tout repos pour les Bleus, longtemps accrochés par les Suisses, et notamment leur meneur Andy Schmid, auteur de 10 buts sur toute la rencontre. Il aura fallu attendre les dernières minutes pour que les Français reprennent l'avantage.

L'équipe de France termine toutefois première du groupe E, après ses victoires face à l'Autriche et la Norvège. Pour la suite, place au Portugal et probablement l'Islande et l'Algérie.

Coup dur pour les Bleus, ils devront surement se passer de leur gardien Wesley Pardin, touché à un genou. «Cela semble être une blessure sérieuse. Cela ne sent pas bon», a confié le sélectionneur Guillaume Gille. Titulaire surprise, il avait notamment brillé lors de la rencontre contre la Norvège, avec 18 arrêts.