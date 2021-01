Vidéo : l’énorme bourde de Virimi Vakatawa lors de la défaite du Racing 92

Le Racing 92 s’est incliné, dimanche soir, contre Toulon (23-29). Mais le résultat aurait pu être différent si Virimi Vakatawa n’avait pas commis une incroyable bourde au moment d’aplatir et d’inscrire un essai tout fait pour le club francilien.

Alors que les Racingmen étaient menés au score (3-17), après une entame de match laborieuse, le trois-quarts centre a hérité du ballon sur une passe acrobatique de Teddy Thomas et s’est engouffré dans l’en-but toulonnais. Il n’avait pu qu’à aplatir pour permettre à son équipe de revenir dans la partie.

Mais l’international français a pris tout son temps avant de poser le ballon et n’a pas vu Gabin Villière derrière lui. L’ailier du RCT s’est alors empressé de se jeter sur Vakatama. Dans l’impact, il a laissé échapper le ballon et n'a donc pu marquer l'essai.

Malgré cette boulette, ses coéquipiers ne lui en n’ont pas tenu rigueur à l'issue de la rencontre. «Il ne faut pas le blâmer, il nous a tellement sorti de situation difficile», a rappelé son capitaine Henry Chavancy. «C’est une bêtise. Il ne le refera pas je pense.», a indiqué, de son côté, son entraîneur Laurent Travers.

Si derrière le Racing 92 s’est repris avec deux essais de Wenceslas Lauret (34e) et Teddy Thomas parfaitement servi par… Vakatawa (38e), le club francilien a finalement vu sa série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues être stoppée.

«C’est un coup d’arrêt. Il n’y a rien à dire sur les 80 minutes. Toulon mérite sa victoire. Si à l’entame du match, on a été en difficulté, c’est à cause de l'équipe de Toulon. Ils ont fait ce qu’il fallait pour nous mettre sur le reculoir. (…) On n’a pas fait ce qu’il fallait pour remporter ce genre de match. On a été plus en difficulté qu’à l’accoutumée», a regretté Laurent Travers. Ses joueurs tenteront de se reprendre, ce samedi, à l’occasion de la venue de l’Union Bordeaux-Bègles.