Boxe : Mike Tyson va combattre prochainement à Dubaï

Mike Tyson a confirmé qu’il allait bien disputer un nouveau combat de boxe prochainement. L’Américain a confié qu’il aurait lieu à Dubaï.

Après avoir effectué un retour parfait contre Roy Jones Jr en novembre – un match nul lors duquel il a totalement dominé son adversaire –, «Iron Mike» veut poursuivre sur sa lancée comme il l’a récemment indiqué. Et en 2021, le boxeur américain, âgé de 54 ans, compte bien disputer plusieurs combats.

Il a d’ailleurs confié à Brendan Schaub dans le podcast Below the Belt qu’il allait combattre dans les prochaines semaines à Dubaï. «Nous voulons aller à Dubaï, a expliqué Mike Tyson. Nous avons un show là-bas et j’ai envie d’y participer.»

Mais qui sera son adversaire ? Pour le moment, la question reste sans réponse. Car si un affrontement contre son ancien rival Evander Holyfield, qui avait remporté les deux confrontations en 1996 et 1997, reste l’objectif du natif de New York, l’accord, en très bonne voie, n’a pas encore été finalisé.

«Holyfield ? Ca va bientôt se faire mais il y aura des gars avant Evander, a détaillé Tyson. Mais bien sûr, c’est quelque chose qui nous intéresse.»

«The Real Deal», lui-même, avait d’ailleurs confié qu’il était aussi partant pour ce 3e combat qui serait historique. «Ce que je peux vous dire, c’est que mon équipe s’entretient avec celle de Mike, alors j’attends une décision, a confié Holyfield (58 ans). Ils négocient en ce moment. Je suis en train de m'entraîner pour ça, je sais qu'un accord sera trouvé un jour. Je pense que ce combat contre Mike pourrait rapporter 200 millions de dollars Ce sera le plus grand combat de l’histoire et Mike sait déjà ce que je pense : il faut le faire. A lui maintenant de prendre une décision et je serais vraiment heureux de pouvoir me battre à nouveau avec lui.» Les fans nostalgiques n’attendent que ça.