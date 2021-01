Conor McGregor (UFC) : «une revanche contre Khabib sera le combat le plus facile de ma carrière»

Conor McGregor, qui fera son retour dans les octogones de l’UFC samedi contre Dustin Poirier, a indiqué qu’une revanche contre Khabib Nurmagomedov ne serait qu’une simple formalité pour lui.

Les fans de MMA en rêvent tous et n’attendent que ça. Alors que l’Irlandais, qui sort de sa retraite pour la 3e fois de sa carrière, disputera une revanche contre l’Américain samedi à Abou Dhabi lors de l’UFC 257, le Daghestanais réfléchit à un retour à la compétition.

Et les deux hommes pourraient se retrouver très bientôt si Khabib Nurmagomedov décide à son tour de sortir de sa retraite. Il prendra d’ailleurs sa décision selon le combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier.

Mais «The Notorious», qui avait été humilié en 2018 par «The Eagle» ne pense qu’à se venger. Et lors d’un entretien avec un journaliste américain, il a confié que ce serait un combat facile. «Je vais vous dire, ce sera une revanche facile pour moi (contre Dustin Poirier), mais ce ne sera pas ma revanche la plus facile, a confié McGregor. Quand j'aurai ce match revanche contre Khabib, là, ce sera un match revanche facile, et je le garantis. S’il veut continuer à courir, ce n’est pas un problème, j’éliminerai les autres. Outre lui qui a couru, c’est Dustin. Il a éliminé Justin, battu Dan Hooker et Chandler, il vient d'une ligue inférieure et n'a pas été testé à l'UFC, donc nous verrons.»

Le message est lancé. De quoi pousser le Russe, invaincu en 29 combats en carrière, à sortir de sa retraite et à le retrouver bientôt dans la cage ?

Retrouvez toute l'actualité de l'UFC ICI