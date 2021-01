France-Algérie, mondial de handball 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Des Bleus puissance 4 ? L’équipe de France de handball a parfaitement lancé son Mondial en Égypte, avec trois succès en autant de rencontres, et va entamer en pleine confiance le tour principal avec un premier match face à l’Algérie à suivre, ce mercredi, à partir de 18h sur bein Sports 1.

Mais si les protégés de Guillaume Gille ont réalisé un carton plein durant la première partie du Championnat du monde, tout n’a pas été parfait. Notamment lors du dernier match contre la Suisse, où ils ont dû batailler jusqu’à la dernière seconde pour s’imposer d’un tout petit but. (25-24).

Plutôt convaincants contre la Norvège (28-24) et l’Autriche (35-28), cette victoire étriquée a fait renaître les doutes, qui avaient surgi lors de la préparation, et rappelle que cette équipe est toujours en reconstruction un an après la douloureuse élimination dès le 1er tour à l’Euro 2020.

Et les coéquipiers de Mickaël Guigou ne peuvent se permettre le moindre relâchement, que ce soit contre les Algériens, puis l’Islande et le Portugal, s’ils veulent s’assurer une place en quart de finale. «Nous devons rester sur nos gardes à tout instant. Il faudrait être encore plus fort au tour principal si l’on veut voir les quarts de finale», a insisté Luka Karabatic.

A commencer face à cette équipe d’Algérie, que les Tricolores n’ont plus affronté depuis le Mondial au Qatar en 2015 et qui pourrait présenter un profil semblable à la Suisse. «Le point fort de l’équipe algérienne, c’est sa dynamique et l’engouement collectif qu’elle peut mettre ; elle devient alors difficilement maîtrisable car une vraie force collective se dégage», a insisté l’entraîneur adjoint Erick Mathé.

Et après avoir battu leurs voisins marocains, avant de s'incliner face à l'Islande et le Portugal, les Fennecs, entraînés par le Français Alain Porte et emmenés par Abdi Ayoub (Fenix Toulouse), seront sans aucun doute motivés à l’idée d’accrocher la France à leur tableau de chasse.

«Face à nous, il faut s’attendre à une énergie décuplée tandis que nous restons sur une prestation en demi-teinte, a prévenu Erick Mathé. On aura aussi à cœur de montrer qu’il s’agissait d’une alerte sur notre parcours et que nous sommes capables de bien nous reprendre». Le meilleur moyen de maintenir tous les voyants au vert et d'aborder dans les meilleures conditions la suite de la compétition.