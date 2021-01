«Les Français n’associent pas naturellement le sport aux maux de notre société», selon Diandra Tchatchouang

Le Limoges CSP et la Ligue des droits de l’Homme (LDH) ont annoncé mercredi dernier la création d’un projet commun afin de lutter contre le racisme. Parmi les ambassadeurs, les internationaux français Jerry Boutsiele et Diandra Tchatchouang.

Baptisé #NoRacism, le projet prévoit notamment plusieurs actions dans le but de diffuser un message de «vivre ensemble» dans «les écoles, à la source», précise pour CNEWS l’internationale française. «C’est un sujet sur lequel il faut être éduqué dès le plus jeune âge si on veut qu’il soit efficace», relève-t-elle.

Plusieurs actions de sensibilisation seront mises en place cette année, dont en mars avant les matchs et dans certaines écoles, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

«donner des idées à d’autres entités sportives»

Contactée pour être l’ambassadrice de l’équipe féminine, Diandra Tchatchouang n’a «pas hésité une seule seconde» à l’appel du CSP Limoges. Une action en concordance avec les idées de la joueuse de Basket Lattes Montpellier, déjà très engagée sur les questions raciales ou de violences policières dans la société française.

Elle qui a connu le racisme de la part de personnes dans le public alors qu’elle n’était âgée que «de 12 ou 13 ans», a été «surprise, mais positivement» par ce partenariat. Plus petite, elle n’avait pas eu de soutien. «Culturellement, historiquement, le peuple français n’associe pas naturellement le sport aux maux de notre société», constate-t-elle.

Pour l’ailière de 29 ans, le racisme «n’est pas quelque chose dont on parle naturellement dans nos institutions, c’est un peu tabou». Elle se réjouit donc de ce projet «inédit et prometteur pour la suite».

L'un des objectifs est notamment d’être un exemple pour d’autres disciplines. «Je pense et j’espère que ça va permettre de continuer à diffuser le bon message et que ça va donner des idées à d’autres entités sportives», a conclu Diandra Tchatchouang.