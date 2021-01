OM : tout savoir sur Arkadiusz Milik, le probable futur «grand attaquant» du club phocéen

L’OM tient peut-être enfin son «grand attaquant» en la personne d’Arkadiusz Milik. Portrait du Polonais qui évolue à Naples.

Agé de 26 ans, le numéro 99 du Napoli depuis 2016, natif de Tychy (Pologne), sera peut-être celui qui fera vibrer les supporters marseillais dans les prochaines semaines et prochains mois. Ce gaucher longiligne d’1,86m n’a certes plus beaucoup joué ces derniers temps avec le club italien – barré notamment par l’arrivée très onéreuse l’été dernier de Victor Osimhen (80 millions d’euros en provenance de Lille) – mais conserve une très belle cote.

Il faut dire qu’en 122 matchs avec Naples, Arkadiusz Milik a inscrit 48 buts, dont 11 la saison dernière. Et lorsqu’il ne marque pas, il créé des brèches et des décalages permettant à ses coéquipiers de se retrouver dans des situations dangereuses. Ce qui pourrait être l’idéal avec des joueurs rapides et techniques comme Florian Thauvin, Dario Benedetto et Dimitri Payet.

Ligue 1 Uber Eats





Milik, nouveau départ ?





Passé par le Bayer Leverkusen et l’Ajax Amsterdam, l’international polonais, coéquipier de Robert Lewandowski, a souvent été cité du côté de l’OM mais le club phocéen n’a jamais eu les moyens financiers et sportifs de l’attirer. En fin de contrat en juin, Milik, en conflit avec ses dirigeants et qui n’a plus joué depuis le mois d’août, a donc une porte de sortie. Il devrait s’engager dans la cité phocéenne en prêt (18 mois) avec une option d’achat pour un accord d’environ 8 millions d’euros assortis de différents bonus liés aux résultats du club marseillais (4 millions d’euros).

Restera à voir dans quel état sera l’attaquant polonais qui a connu plusieurs blessures. Mais en vue de l’Euro 2021 avec la Pologne, Milik, qui était également annoncé du côté de l'Atletico Madrid, sait qu’il va devoir se montrer performant. Ça tombe bien, l’OM a plus que besoin d’un buteur.