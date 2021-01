Blot, Trioreau, Bertaud… les 5 combattantes françaises de MMA à suivre en 2021

L’année 2021 promet d’être riche en combats de MMA du côté des Français. Et notamment des combattantes françaises. Voici celles qu’il faudra suivre.

Laetitia Blot (37 ans)

Elle est entrée dans l’histoire comme la première combattante à avoir disputé un combat officiel de MMA en France. Elle, c’est Laetitia Blot. Agé de 37 ans, cette triple championne de France individuelle mais aussi d’Europe et du monde par équipe de judo, également passée par la lutte et le sambo, brille désormais dans les octogones de MMA. La Rennaise de naissance était à l’affiche du premier événement officiel en France, à Vitry-sur-Seine, en septembre 2020. Et cette année, on devrait vite entendre parler d’elle à nouveau.

Lucie Bertaud (35 ans)

Ancienne championne de France et d’Europe de boxe anglaise, Lucie Bertaud a opté pour les MMA après une riche carrière de 12 ans. Après avoir commencé sa carrière dans le MMA aux Etats-Unis, l’Angevine est devenue la première française vainqueur d’un combat de la Ligue du Bellator à l’AccorHôtel Arena de Paris-Bercy pour enfin avoir la reconnaissance qu’elle mérite dans l’hexagone. A 35 ans, elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et avec la démocratisation de sa discipline en France, 2021 pourrait être son année.

Manon Fiorot (30 ans)

A 30 ans, Manon Fiorot est la deuxième française de l’histoire à avoir rejoint l’UFC (Ultimate Fighting Championship), la plus prestigieuse ligue de MMA. La première étant Zarah Fairn Dos Santos. Championne du monde amateurs en 2017 et sacrée chez les professionnelles dans deux organisations mineures (en 2019 à l’EFC et en 2020 à l’UAE Warriors), la Niçoise, va d’ailleurs combattre mercredi à Abou Dhabi contre l'Américaine Victoria Leonardo. Une très belle exposition pour elle qui a l’occasion de mettre encore un peu plus en lumière sa discipline désormais légalisée en France.

Maguy Berchel (31 ans)

Agée de 31 ans, Maguy Berchel est considérée comme l’une des meilleurs combattantes MMA de France. 2021 sera toutefois une année charnière pour elle. Battue par Lucie Bertaud lors du Bellator Paris en octobre dernier, elle va devoir se reprendre pour repartir de l’avant. De quoi promettre de jolis rendez-vous lors des prochains mois.

Jennifer Trioreau (28 ans)

A 28 ans, Jennifer Trioreau est la combattante française qui risque d’exploser aux yeux de tous dans les prochains. Avec son image assez détonnant, celle qui est surnommée «Ariel», en référence à La Petite Sirène, cultive une image 2.0. Très active sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram, la Marseillaise y partage ses amours pour la mode et les tatouages. Comme ses deux modèles, Conor McGregor et Ronda Rousey, Jennifer Trioreau a tout compris. En 2021, les résultats et les réseaux sociaux sont indissociables.