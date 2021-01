L'incroyable bourde de la Roma qui effectue 6 changements au lieu de 5 autorisés en plein match

L’AS Roma a été éliminée en huitième de finale de la Coupe d'Italie contre La Spezia (2-4 a.p.) mais devrait également perdre ce match sur tapis vert pour avoir dépassé le nombre de changements autorisés.

Décidément les Giallorossi ont décidé que cette saison serait historique dans le mauvais sens du terme pour eux. Quatre jours après leur défaite (3-0) dans le derby romain contre la Lazio, les hommes de Paulo Fonseca ont été éliminés par La Spezia en Coupe d’Italie au terme d’une prolongation qui les a vu terminer la partie à 9 après les expulsions de Mancini (deuxième jaune) puis du gardien Paul Lopez (sortie dangereuse sur un attaquant adverse).

Dans la confusion, l’entraîneur romain a semble-t-il commis une bourde en faisant alors entrer deux nouveaux joueurs, portant à six son nombre de changements dans le match, soit un de plus que le maximum autorisé par les règlements.

