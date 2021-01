UFC : pour sa première, Manon Fiorot s'offre une démonstration (vidéo)

En s’imposant facilement mercredi contre Victoria Leonardo, Manon Fiorot est devenue la première combattante française à s’imposer à l’UFC, la prestigieuse ligue de MMA.

Elle était attendue, elle n’a pas absolument pas manqué ses débuts. A Abou Dhabi, la Niçoise de 30 ans n’a fait qu’une bouchée de l’Américaine pour son tout premier combat à l’Ultimate Fighting Championship.

D’entrée de jeu, Manon Fiorot, deuxième française à avoir l’honneur de foulée les octogones de l’UFC après Zarah Fairn Dos Santos, a pris le dessus sur Victoria Leonardo. Des pieds, des poings, de la soumission… la Tricolore a été au-dessus de bout en bout. Et c’est fort logiquement qu’elle s’est imposée par TKO dans le 2e round. Elle ne pouvait pas espérer mieux.

