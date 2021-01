France-Islande, Mondial de handball 2021 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Quatre matchs, quatre victoires. A regarder uniquement les résultats, les Bleus ont connu un début de Mondial parfait. Pour ce qui est du jeu, c’est une autre histoire. Et ils vont devoir rectifier le tir, ce vendredi, face à l’Islande, dans une rencontre à suivre en direct à partir de 18h sur bein Sport 1, pour ne pas compromettre leurs chances de qualifications pour les quarts de finale.

Tout avait pourtant si bien commencé en Egypte pour les hommes de Guillaume Gille avec un succès convaincant, et presque inattendu, contre la Norvège (28-24). Mais le jeu tricolore s’est délité au fil des rencontres. Face à l’Autriche (38-25) d’abord, mais surtout contre la Suisse (25-24), puis l’Algérie (29-26), où les coéquipiers de Michaël Guigou ont terriblement souffert pour s’imposer de justesse. «On est en train de baisser d’intensité et de niveau au fur et à mesure», a souligné Valentin Porte.

La faute à des entames de matchs laborieuses. Bousculés d’entrée et dépassés dans l’agressivité, ils ont à chaque fois dû courir après le score face à des adversaires surmotivés. Un mal déjà entrevu au cours de la préparation contre la Serbie. A cela s’est ajouté une incapacité à se mettre à l’abri et anéantir les espoirs de leurs adversaires au moment de prendre l’avantage au tableau d’affichage.

«La réalité sur les deux derniers matchs, c’est qu’on n’a pas mené les débats dans l’intensité et l’agressivité. Dans les intentions, on se fait manger», a lâché Ludovic Fabregas. Et si ces errements sont jusqu’à maintenant restés sans conséquence, ils pourraient très vite devenir préjudiciables contre des nations du calibre de l’Islande et surtout le Portugal. «Un début de match comme ça, contre l’Algérie ça passe. Contre l’Islande ou le Portugal, ça ne passera sûrement pas», a prévenu Valentin Porte.

Il y a donc urgence à réagir pour cette équipe de France, plus que jamais en reconstruction un an après son élimination dès le 1er tour de l’Euro 2020. «Il faut vite se remettre en ordre de marche», a insisté Fabregas concédant que ces prestations plus que poussives avaient un impact sur le moral des troupes. «Gagner comme ça, ce n’est pas non plus très bon pour le moral.»

Seule une victoire avec la manière sur l’Islande permettrait donc aux Tricolores de chasser les nuages, qui commencent à s’amonceler au-dessus de leur tête, et de retrouver un petit coin de ciel bleu avant les retrouvailles avec la sélection portugaise. Tout en leur ouvrant encore un peu plus les portes des quarts de finale.