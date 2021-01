WRC : Le grand huit de Sébastien Ogier ?

Un dernier titre et puis s’en va ? Alors qu’il aurait dû se retirer du monde des rallyes à l’issue de la saison dernière, qui l’a vu décrocher le 7e titre de sa carrière, la pandémie de coronavirus a bouleversé ses plans et Sébastien Ogier sera bien au départ, ce jeudi, du rallye de Monte-Carlo pour une ultime saison avec dans son viseur une 8e couronne en WRC.

Il aurait pu partir au sommet. Mais le pilote français ne se voyait pas s’arrêter au terme d’une saison tronquée par la crise sanitaire et réduite à seulement 7 épreuves (au lieu de 14). A 37 ans, il a donc décidé de reprendre le volant de sa Toyota Yaris, accompagné de son copilote de toujours Julien Ingrassia.

Et il ne repart pas pour faire de la figuration. Il faudra encore compter sur lui pour batailler dans la course au titre. «Je n’ai pas envie de finir ma carrière en roue libre. J’ai envie de finir en étant toujours aussi performant et en essayant d’aller chercher un dernier titre», a-t-il assuré.

Sa quête commencera sur les routes de son enfance de Monte-Carlo. Un rallye qu’il affectionne tout particulièrement, lui le natif de Gap, où sera donné le départ officiel jeudi à la mi-journée. «Tout le monde sait que le Monte-Carlo est le rallye que je veux le plus gagner», a confié Ogier dont «l'envie de bien faire est toujours un petit peu décuplée en arrivant à Gap, à domicile».

Mais cette 89e édition du mythique rallye, qui fête le 110e anniversaire de sa création, sera différente des autres avec l’absence de spectateurs. «Pour moi, il y a toujours eu un soutien massif, mais même s’ils ne seront pas présents sur le bord de la route, je suis presque sûr que mes supporters m’applaudiront devant la télévision et j’essaierai de les rendre heureux», a-t-il promis.

Sous-entendu, il va tout faire pour s’imposer sur le plus vieux des rallyes. Et s’il est l’un des plus compliqués, avec ses routes mêlant asphalte et neige, Sébastien Ogier sait peut-être mieux que personne comment s’y imposer pour l’avoir déjà remporté à sept reprises. «C’est un rallye qu’il faut affronter avec beaucoup d’humilité car il est toujours difficile en raison des conditions et il faut être très intelligent pour le gagner», a-t-il déclaré.

C’est ce qu’il va s’atteler à faire pour atteindre la barre symbolique des 50 victoires en WRC et établir le record de triomphes au Monte-Carlo avec un 8e succès. Avant un 8e sacre ?