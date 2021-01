Kylian Mbappé sur son avenir : «Je suis en pleine réflexion»

L’attaquant du Paris-Saint-Germain a répondu aux questions des journalistes vendredi soir après la victoire face à Montpellier, et a donné quelques pistes sur son futur.

Auteur d’une performance de haut vol lors du succès du PSG (4-0) vendredi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets après plusieurs rencontres sans marquer. Le joueur de l’équipe de France a inscrit un doublé et adressé une passe décisive.

Mais peut-être plus que la victoire, rendue plus facile avec l’exclusion du gardien adverse en début de rencontre, c’est l’après-match qui a été au centre des attentions. Au micro de Telefoot, Kylian Mbappé a en effet parlé de son avenir, et donné des pistes sur sa prochaine destination.

Restera, restera pas au Paris-Saint-Germain ? Voilà la question qui agite les fans de football au sujet de celui qui est considéré comme le meilleur joueur de sa génération. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2020, Mbappé n’a toujours pas prolongé et réfléchit toujours à la suite.

Les «Galactiques» 2.0 ?

«Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux. Les supporters, le club, ils m’ont toujours aidé. Rien que pour ça déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion […] Je n’ai pas envie, par exemple, de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Voilà, si je signe c’est pour rester, c’est pour ça que ça amène une réflexion.»

Le champion du monde veut donc s’inscrire dans la durée, peu importe le club. Lui que les commentateurs verraient bien atterrir du côté du Real Madrid. Mais la question de l’indemnité de transfert et du salaire très élevé rentre évidemment en ligne de compte. D’autant que la pandémie de Covid-19 a impacté financièrement toutes les grosses écuries européennes, même le Real.

Le club madrilène a depuis longtemps fait savoir que Kylian Mbappé a toujours été sa priorité numéro un, voulant construire autour de lui une équipe de niveau mondial, à l’image des «Galactiques» des années 2000 qu'étaient Zidane, Ronaldo ou encore Beckham. Autour de la star française, on pourrait en effet retrouver le champion norvégien Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Le suspense pourrait prendre fin à la fin de la saison. D’ici là, le joueur du PSG aura l’occasion de faire remporter à son club le titre qui lui manque tant, celui de vainqueur de la Ligue des Champions. Histoire de partir en beauté ?

