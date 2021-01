Brésil : 4 joueurs et un président de club perdent la vie dans un crash d'avion

Quatre joueurs ainsi que le président d’un club de 4e division brésilienne ont perdu la vie dimanche, dans le crash de leur avion.

Les cinq personnes - les footballeurs Lucas Praxedes (23 ans), Guilherme Noé (28 ans), Ranule (27 ans), Marcus Molinari (23 ans) et leur dirigeant Lucas Meira (32 ans) –, qui appartenaient au club de Palmas Futebole e regatas prenaient la direction de Goias pour y disputer un match. Le pilote est également décédé dans ce tragique accident, indique Globoesporte.

