France-Portugal, Mondial de handball 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France a son destin en main. Toujours invaincus depuis le début de la compétition, les Bleus seront assurés d’être qualifiés pour les quarts de finale du Mondial de handball en cas de succès ou de nul, ce dimanche, contre le Portugal, dans une rencontre à suivre à partir de 20h30 sur bein Sports 1 et TMC.

Même une défaite pourrait être synonyme de qualification pour les hommes de Guillaume Gille. A condition qu’ils ne s’inclinent pas par plus de 7 buts d’écart. Mais les Tricolores, en position de force même s’ils ont régulièrement souffert depuis l’entame du Mondial, comptent poursuivre leur série d’invincibilité sans faire de calculs. «On s’est mis dans une bonne position mais il faut qu’on aborde le match du Portugal comme un vrai huitième de finale, un match couperet, et ne pas penser à faire de calculs», a insisté Luka Karabatic.

Le pivot et ses coéquipiers ne gardent pas un très bon souvenir de cette équipe portugaise qui avait précipité leur élimination, l’année dernière, à l’Euro 2020. Et depuis ce coup d’éclat, elle tend à se hisser au niveau des meilleurs nations. Son parcours en Egypte, marqué par une unique courte défaite contre la Norvège (29-28), prouve qu’elle dispose de sérieux arguments à faire valoir et qui risquent de mettre en difficulté Michaël Guigou et ses coéquipiers, qui n’ont également pas oublié le revers en qualifications de cet même Euro quelques mois plus tôt.

De quoi être animé par un sentiment de revanche avant d’entrer sur le terrain ? « On connait l’histoire récente avec des défaites cuisantes qu’il a fallu digérer. Au-delà de l’idée de revanche, nous avons envie de relever ce défi face à cette équipe portugaise qui peut prétendre à avoir beaucoup d’ambitions au vu de ses résultats et de ses performances», a confié le sélectionneur tricolore.

Et il pourra compter sur la force de caractère et mental d’un groupe, qui semble monter en puissance malgré encore certains défauts comme l’a démontré la dernière victoire face à l’Islande. «Nous avons pu compter sur une défense en place, sur des gardiens de but qui fonctionnent bien en harmonie avec cette défense. Face à un jeu d’attaque atypique en raison des spécificités de l’Islande et de ses articulations, nous avons trouvé des solutions intéressantes, s’est réjoui Guillaume Gille. Elles nous ont amenés plus loin que ce que nous avions l’habitude de produire. J’observe aussi que la confiance grandit sur certaines phases d’attaque : c’est essentiel en vue des prochains combats». Et à commencer par mettre KO le Portugal.