Ski : Johan Clarey devient le plus «vieux» skieur à monter sur un podium de Coupe du monde

Quarante ans et toujours fringuant. Johan Clarey est devenu, ce dimanche, le skieur le plus «vieux» à monter sur un podium de Coupe du monde grâce à sa deuxième place sur la mythique descente de Kitzbühel (Autriche).

Pour la 2e fois en seulement trois jours, Beat Feuz s’est montré le plus fort sur cette piste réputée comme la plus dangereuse du monde entre ses dévers, ses virages impossibles et ses sauts. Mais le Suisse n’a devancé le Français que d’un souffle (0’17’’).

Alors qu’il a fêté ses 40 ans le 8 janvier dernier, Johan Clarey a signé une incroyable performance avec le 8e podium de sa carrière, le 3e à Kitzbühel (3e de la descente en 2017, 2e du super-G en 2019).

«Ça me rappelle que je ne suis pas très jeune, c’est sûr. Mais je suis très fier de ça, c’est beaucoup de travail, beaucoup d’années de galère. Je suis dans mes meilleures années maintenant, je ne peux pas l’expliquer», a-t-il confié à l’arrivée, rappelant qu’il était déjà «le plus vieux médaillé aux Mondiaux à Are» en 2019.

Et ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il avait lourdement chuté, jeudi, à l’entraînement. «Ça a été une semaine franchement incroyable pour moi. Je ne pensais pas courir vendredi (4e) et je me retrouve 2e, à pas grand-chose de Beat, le meilleur descendeur du monde qui me prive de la victoire, mais je suis très content (…) Après jeudi j’ai mis mon destin entre les mains des kinés. J’ai pris des antidouleurs, massé les hématomes, et du repos. Pour 40 ans, mon corps a très bien réagi. Aujourd’hui, physiquement c’était parfait, je n’avais aucune douleur, aucune gêne», a indiqué Johan Clarey.

Et malgré son âge, il ne veut pas entendre parler de retraite et de fin de carrière. «Il y aura un autre Kitzbühel l’an prochain, c’est sûr. Ça me peine de ne voir personne, c’est vraiment triste de ne pas voir de public. Je veux finir sur une saison où il y aura du monde, c’est une certitude. Et tout va bien, tant que je suis performant je n’ai pas de raison de m’arrêter», a-t-il lâché.