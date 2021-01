Vidéo : une catastrophe évitée de peu sur l'hippodrome de Vincennes lors du Prix de Cornulier

Le Prix de Cornulier, qui s’est déroulé dans des conditions dantesques sur l’hippodrome de Vincennes ce dimanche, a connu un véritable miracle au moment du départ.

Tout était réuni pour avoir une course des plus collector. Ce fut le cas. Dans des conditions météorologiques incroyables (neige et pluie se sont succédé), c’est Bahia Quesnot qui est allé chercher une très belle victoire dans le championnat du monde de trot monté.

Mais cette première victoire sur l’hippodrome aurait pu ne pas avoir lieu, surtout après le départ complètement dingue.

En effet, au moment du coup d’envoi de ce Prix de Cornulier, l’autostart (la voiture possédant des grilles et qui donne le départ) a dérapé. Heureusement, aucun cheval n’a été touché. Une grosse frayeur qui a offert des images assez incroyables.