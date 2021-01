Vendée Globe : Pourquoi le premier aux Sables d’Olonne pourrait ne pas être le vainqueur

La fin du Vendée Globe réserve un scénario complétement inédit. Alors que le vainqueur est attendu, ce mercredi, aux Sables d’Olonne, le skipper qui franchira en premier la ligne d’arrivée pourrait ne pas être le lauréat de la 9e édition de l’«Everest des mers». En cause, les heures de compensation dont bénéficient certains navigateurs.

Dans la dernière ligne droite, une demi-douzaine de skippers se disputent la victoire avec, dans l’ordre au dernier pointage, Charlie Dalin devant Louis Burton, Boris Herrmann, Thomas Ruyant, Yannick Bastaven et Damien Seguin. Le suspense reste entier concernant l’identité du navigateur qui arrivera en tête en port de départ. Comme pour celui qui succèdera au palmarès à Armel Le Cléac’h.

Et les organisateurs risquent de devoir sortir les calculatrices pour déterminer le nom du grand gagnant. Alors que Dalin est pressenti pour être le premier à boucler ce tour du monde en solitaire à la voile sans assistance et sans escale, avec seulement une heure d’avance sur Burton, selon les dernières estimations, la victoire pourrait finalement revenir à Herrmann ou Bestaven.

Le jury du Vendée Globe a en effet accordé des bonifications aux deux marins, ainsi qu’à Jean Le Cam, pour avoir participé à l’opération de sauvetage de Kevin Escoffier. Le skipper allemand bénéficie ainsi de 6 heures de compensation, et le Rochelais de 10h30, qui lui permet encore d’y croire. De quoi ajouter du suspense au suspense.

«Je pense que le dernier jour sera super excitant et l’arrivée elle-même aussi, car nous suivrons tous la même route en venant du nord-ouest. Ce sera certainement une pure course de vitesse sur la dernière ligne droite», a confié Boris Herrmann, conscient que rien n’est encore joué.

«Ce sera incroyablement excitant et serré, les positions pourront encore changer à ce moment-là. Et le temps de compensation de plus de 10 heures pour Yannick Bestaven, c’est bien sûr énorme», a-t-il ajouté. Indécis jusqu'au bout…