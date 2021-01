Chelsea : Thomas Tuchel nommé entraîneur à la place de Frank Lampard

Un mois seulement après son renvoi du PSG, il va déjà retrouver un club. Thomas Tuchel a été mardi nommé à la tête de Chelsea. L’entraîneur allemand succède sur le banc des Blues à Frank Lampard, remercié, ce lundi, après une série de mauvais résultats.

Son aventure au PSG avait pris fin brutalement. Le 23 décembre dernier, après une victoire contre Strasbourg (4-0), juste avant la trêve hivernale, Leonardo avait annoncé son renvoi à Tuchel, après deux ans et demi de bons et loyaux servies et dont le contrat devait s’achever en juin prochain. Mauricio Pochettino a été choisi pour reprendre en main la destinée du club de la capitale, mais le coach allemand ne sera pas resté très longtemps loin des terrains.

L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund remplace donc Lampard, qui était sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines. Et la victoire, samedi, en Coupe d’Angleterre face à Luton (3-1) n’aura pas suffi à sauver sa peau. Alors que le club londonien a déboursé plus de 200 millions d’euros au cours du dernier mercato estival, avec notamment les signatures de Kai Haverz, Timo Werner, Hakim Ziyech ou encore Ben Chilwell, avec une qualification pour la prochaine Ligue des champions comme principal objectif, Chelsea, qui n’a remporté que deux de ses huit derniers matchs de championnat, ne pointe qu’à la 9e place en Premier League à cinq points de Liverpool (4e) à la mi-saison.

Face à ces résultats, le propriétaire Roman Abramovitch et les dirigeants ont donc décidé de se séparer de Frank Lampard, qui avait été nommé en juillet 2019 à la place de Maurizio Sarri. «Nous sommes reconnaissants du travail accompli par Frank en tant qu’entraîneur. Cependant, les résultats et performances récents n’ont pas répondu aux attentes du club (…). Il ne peut jamais y avoir de bon moment pour se séparer d’une légende du club comme Frank, mais après de longues délibérations et réflexions, il a été décidé qu’un changement était nécessaire maintenant pour donner au club le temps d’améliorer les performances et les résultats cette saison», a expliqué Chelsea dans un communiqué.

En Angleterre, Thomas Tuchel va retrouver Thiago Silva, qu’il souhaitait conserver au PSG à l’issue de la saison dernière, ainsi que ses compatriotes Havertz et Werner, qui peine à trouver leurs marques depuis leur arrivée. Mais au-delà des deux joueurs allemands, c’est toute une équipe qu’il devra relancer. Et sa mission pourrait commencer dès mercredi avec la réception de Wolverhampton pour la 20e journée de Premier League.