Kobe Bryant : la NBA toujours sous le choc un an après sa disparition

Déjà un an...Le 26 janvier 2020, le monde du sport apprenait, avec stupéfaction et douleur, la mort accidentelle de Kobe Bryant, idole des Lakers qui par son destin tragique accédait subitement au statut de légende du basket. Un an après, l'émotion reste vive.

D'habitude, le premier mois de l'année est celui durant lequel les fans de basket célèbrent les 81 points inscrits par le «Black Mamba» contre Toronto, le 22 janvier 2006. Désormais, janvier est le mois funeste de la disparition du quintuple champion NBA sous le maillot pourpre et or.

C'est le cœur serré que les fans de la balle orange se rappellent ce dimanche matin brumeux ayant subitement viré au noir après l'accident d'hélicoptère qui a brutalement pris la vie de la star, 41 ans, de sa fille Gianna, 13 ans, et de sept autres personnes, en s'écrasant sur la colline de Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles.

Lebron James tente de s'en remettre

LeBron James, qui avait prononcé un discours poignant à l'époque et a tenu sa promesse de perpétuer l'héritage de son aîné, en ramenant le trophée de champion en octobre, dix ans après le dernier remporté par Bryant, est d'ailleurs peu enclin à revenir sur ces heures sombres.

«J'essaie de ne pas me remettre dans cette situation... Je ne veux pas me retrouver dans le même état d’esprit qu'au moment du drame. Il nous regarde de là haut avec "Gigi", et il doit être fier de ce que nous essayons d'accomplir avec la franchise. Je ne veux pas vivre dans le passé et je ne veux surtout pas revivre cette journée», a-t-il récemment confié.

Stephen Curry, star de Golden State, a lui bien voulu raconter comment il avait appris le drame. «Je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais à l'entraînement, le langage corporel de chacun a subitement changé, la séance s'est arrêtée. Il y a eu beaucoup de tristesse - un moment bouleversant. On ne voulait pas croire que c'était vrai. C'était surréaliste et ça reste difficile. On ne dirait pas que ça fait déjà un an.»

Comme lui, les Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving pour les aînés, les Jayson Tatum, Jamal Murray pour les plus jeunes, ont grandi et rêvé aux exploits de Bryant. Ils ne devraient pas manquer d'honorer à leur façon «leur Michael Jordan à eux», ainsi désigné par Paul George.

A l'échelle de la NBA, honneur lui sera rendu en mai pour son intronisation au Hall of Fame, en présence de ses trois autres filles et de sa veuve Vanessa.