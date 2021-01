NBA : des chiens renifleurs pour permettre le retour du public dans le stade

Une technique déjà utilisée dans des aéroports. La franchise du Miami Heat va permettre au public de retourner dans sa salle pour regarder les matchs de NBA à partir du 28 janvier grâce à des chiens renifleurs.

En effet, ces animaux ont été entrainés à repérer la maladie chez les humains, et y parviennent avec une efficacité redoutable. En Finlande, cette stratégie a été utilisée à l'aéroport d'Helsinki, et le taux de bons résultats des chiens en question frôlait les 100%. Pour autant, les spécialistes préfèrent utiliser cette solution comme un complément aux tests de dépistage.

The Heat plan for fans returning to home games includes Covid detecting dogs used to check fans as they arrive. Starts next Thursday with 1,500 season ticket holders at game. Plan is to keep ramping up number of fans in phases. More info: https://t.co/khuC0Ojyyj pic.twitter.com/wxBTd3GVIp

— Will Manso (@WillManso) January 21, 2021