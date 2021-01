PSG : Lionel Messi prendrait déjà des cours de français

Un nouvel indice sur une possible venue de Lionel Messi au PSG ? En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, l’attaquant argentin semble se rapprocher de la France et du club de la capitale, puisqu’il aurait déjà commencé à prendre des cours de français.

Neymar est bien parti pour voir son vœu être exaucé. En novembre dernier, le Brésilien avait exprimé son souhait de jouer à nouveau au côté de Messi dès la saison prochaine. Et après avoir évolué quatre saisons ensemble à Barcelone, les deux anciens compères pourraient bientôt être réunis sous le maillot parisien.

Chaque jour qui passe éloigne un peu plus le natif de Rosario du Barça. Le club catalan, qui avait retenu son numéro 10 l’été dernier, traverse une importante crise. Confronté à une dette de plus d'un milliard d'euros, il n’aurait plus les moyens de le conserver et d’honorer son salaire estimé à plus de 80 millions d’euros brut par an.

La situation du capitaine du Barcelone et de l'équipe d'Argentine est surveillée par les plus grands clubs européens. Le PSG en tête. «Les grands joueurs comme Messi seront toujours sur la liste du PSG. On est assis à la table de ceux qui suivent le dossier de près» a confié, la semaine passée, Leonardo à France Football.

Toujours déterminé à quitter le club catalan, Messi aurait fait de Paris une destination privilégiée, au détriment notamment de Manchester City, au point de prendre des cours de français. «Lionel Messi et toute sa famille, femme et enfants, prennent des cours de français. Pourquoi prendraient-ils des cours de français, si c’était pour aller signer à Manchester City ? Cela n’aurait aucun sens», a déclaré Geoffroy Garétier sur le plateau du Late football club.

Le choix de rejoindre le PSG aurait même été approuvé par sa compagne, davantage attirée par le cadre de vie offert par Paris pour elle et l’ensemble de sa famille. «Sa femme aura son mot à dire, et entre le PSG et Manchester, Paris tient la corde», a ajouté Geoffroy Garétier.

Si Lionel Messi est pour le moment resté silencieux sur son avenir et sa future destination, sa décision n’en saurait pas moins déjà prise.

