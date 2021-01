Tokyo 2020 : Les JO délocalisés en Floride ?

Alors que le doute existe toujours sur la tenue des JO de Tokyo, reportés à cet été, la Floride, état du sud des Etats-Unis, s’est proposée pour accueillir le prestigieux événement sportif.

C’est en effet la proposition du responsable des finances de l’état américain. Dans une lettre adressée au Comité international olympique (CIO), Jimmy Patronis «encourage à envisager le transfert des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, au Japon, aux États-Unis d'Amérique, et plus précisément en Floride».

«Les médias ayant rapporté que des dirigeants japonais avaient conclu en privé qu'en raison de la pandémie, les Jeux olympiques 2021 ne pourraient avoir lieu (à Tokyo), il est encore temps de déployer une équipe (d’organisation du CIO en Floride) pour rencontrer les responsables locaux sur la tenue des JO dans le Sunshine State», a expliqué le responsable.

Can’t the @Olympics just come to Florida? Everyone else is to the tune of 900 new residents a day! #ComeToFlorida #WinGoldInFlorida #flapol https://t.co/uKJfL3VLm2

— Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) January 25, 2021