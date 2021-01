Vidéo : Des supporters de l'OL appelés à faire un test Covid

Le derby au cœur de la polémique. Quelques heures avant la rencontre de Ligue 1 entre Lyon et Saint-Etienne, dimanche, entre 2.000 et 3.000 supporters lyonnais se sont réunis à Décines pour encourager leur équipe avant leur départ en bus pour Geoffroy-Guichard. Sans respecter les gestes barrières en pleine pandémie.

Ce rassemblement a fait suite à un appel de deux groupes de supporters. Et de nombreux fans des Gones y ont répondu et se sont amassés aux abords du Groupama Stadium. Mais si l’ambiance s'est voulue festive, avec plusieurs craquages de fumigènes et des chants à la gloire de l’OL, les mesures sanitaires ont été largement négligées. Très peu de personnes présentes portaient un masque et les distanciations sociales n’ont pas été respectées.

Ce comportement fait craindre «l’apparition de nouveaux clusters et surtout une expansion trop rapide de l’épidémie si jamais, au sein de ces groupes, le variant anglais circulait», s’inquiète Imad Kansau, infectiologue à l’hôpital Antoine Béclére de Clamart.

L’un des deux groupes à l’origine de ce rassemblement (Lyon 1950) s’est félicité de cette «journée exceptionnelle», qui s’est achevée avec une large succès de Memphis Depay et ses coéquipiers (0-5), avant de recommander «aux Gones venus à Décines d’observer un strict respect des mesures de distanciation durant les 7 prochains jours et éventuellement d’effectuer un test Covid le 5e».

