6 Nations : Fabien Galthié et le XV de France veulent «tout gagner»

Ils sont prêts. A un peu plus d’une semaine du Tournoi des 6 nations 2021, Fabien Galthié s’est confié mercredi sur les ambitions de titre du XV de France.

Passés tout proches l’an dernier d’un premier sacre depuis 2010, les Bleus, qui lanceront la compétition contre l’Italie le 6 février, se présenteront avec le couteau entre les dents et l’envie de décrocher le titre, comme l’a indiqué le patron des tricolores lors d’une présentation virtuelle du «Tournoi».

«Notre objectif est de gagner des matchs et des titres, a ainsi détaillé Fabien Galthié. C’est un objectif immédiat et permanent. À chaque rendez-vous, nous avons le même objectif : gagner le match qui nous est proposé, puis gagner la série de matches qui nous attend. C'est une volonté des joueurs et du staff. Nous avons beaucoup de motivation. Chaque rendez-vous est important pour notre équipe. Quand on voit le programme qui nous attend, c'est agréable.»

Une double mission

Le XV de France, battu en finale de la première Coupe d’automne des nations par l’Angleterre (22-19 en prolongations) en décembre dernier, se rendra donc d’abord à Rome pour affronter les Italiens avant un déplacement en Irlande (14 février) avant la réception de l’Ecosse (28 février) puis un rendez-vous en Angleterre (13 mars) et une clôture de Tournoi des 6 nations à domicile contre le pays de Galles (20 mars).

En plus de leur ambition non cachée, Fabien Galthié est également revenu sur l’importance de résultats dans une période compliquée pour les fans de rugby qui ne peuvent pas aller au stade à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. «On a conscience que notre mission va au-delà du sport, a-t-il expliqué. Nous avons l'opportunité d'apporter quelque chose de plus à ceux qui nous suivent, nous aiment et nous accompagnent, un supplément d'âme et de rêve dans ce moment un peu particulier. Et tant qu'on sera debout, on jouera pour eux.» Une double mission que les Bleus comptent bien honorer.

