Transferts : Dele Alli au PSG ? «Je m’attends à aucun départ», affirme son entraîneur José Mourinho

Coup de froid sur la venue de Dele Alli au PSG. Alors que le club de la capitale a entamé des discussions pour un prêt de l’international anglais, peu utilisé par Tottenham depuis le début de la saison, José Mourinho ne s’attend pas à voir partir le milieu offensif d’ici la fin du mercato d’hiver.

Mauricio Pochettino espère attirer à Paris son ancien joueur, qui renfoncerait un secteur déjà bien garni. Mais le temps presse avant la fermeture du marché le 1er février à minuit. Et si le club londonien est moins réticent à son départ qu’au mois d’octobre, lorsque le champion de France avait déjà manifesté son intérêt, sa signature est loin d’être acquise.

Avant de laisser partir Dele Alli, les dirigeants des Spurs attendent de recruter son remplaçant. Mais les opportunités sont rares à cette période de l’année. Le milieu pourrait donc être contraint de rester à Tottenham, où José Mourinho compte le conserver même s’il n’entre pas dans ses plans.

«Est-ce que Dele Alli sera toujours là à la fermeture du mercato ? Je m’y attends. Je dis depuis le début du mercato que je ne m’attends à aucun départ, et aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin, je ne crois pas qu’il va se passer quoi que ce soit», a affirmé, ce mercredi, le technicien portugais.

Mais la porte ne semble pas complètement fermée et un revirement n’est pas à exclure d’ici lundi soir. «Tout reste possible. Le football, c’est le football. Quand le mercato est ouvert, parfois des choses inattendues se produisent. Mais je ne m’y attends pas», a ajouté Mourinho. Au PSG et Pochettino de se montrer convaincants pour parvenir à leur fin.

