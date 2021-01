F1 : La calvitie de Sebastian Vettel surprend les fans

C’est un nouveau départ pour Sebastian Vettel. Après six saisons au sein de la Scuderia Ferrai, le pilote allemand s’est engagé avec Aston Martin. Et alors qu’il a fait ses premiers pas officiels dans l’usine de sa nouvelle écurie à Silverstone, pour notamment couler son baquet, c’est sa nouvelle coupe de cheveux qui a surpris les fans.

Assis derrière le volant de sa future monoplace, le quadruple champion du monde a laissé apparaître un crâne fortement dégarni au moment de retirer son casque. Une calvitie qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

J-59 avant la première course de la #F1 59, comme le nombre de cheveux restant à Vettel #F1 pic.twitter.com/dsU1IHIwpF

Vettel en 2014 (un an avant de piloter pour Ferrari) Vettel en 2021 (après 6 saisons chez Fefe) C'est tellement cruel et immérité, le fléau des hommes a frappé notre idole, je vous déteste @Ferrari installez des babyfoots à Maranello pic.twitter.com/S7yOqjaQlU

Certains y ont même vu une ressemblance avec le Prince William.

D’autres regrettent que la Turquie, réputée pour ses greffes de cheveux, ne soit pas au calendrier cette saison.

Certains d’entre eux lui ont recommandé de demander des conseils à Lewis Hamilton, qui auraient eu recours à des implants.

Hamilton should help Vettel out pic.twitter.com/ui54DvO1LO

— Clifford Sihlezana (@CliffAndChill) January 27, 2021