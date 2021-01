Prix d’Amérique legend race 2021 : «Bahia Quesnot a sa place dans le quinté et devrait courir l'Elitloppet», annonce Junior Guelpa

En pleine préparation du Prix d’Amérique legend race 2021, Junior Guelpa, l'entraîneur-driver de Bahia Quesnot, très en vue, a bien voulu confier ses dernières impressions à CNEWS.

Comment va Bahia Quesnot après sa victoire surprise dans le Prix de Cornulier dimanche dernier ?

Pour nous, le Prix de Cornulier devait faire figure de tremplin en vue du Prix d’Amérique. Elle a eu une course rythmée comme je l’avais imaginée. Depuis, Bahia a correctement récupéré et a effectué du bon travail à l’entraînement cette semaine. Avec le parcours qu’il convient, sans forcément s’occuper des autres concurrents, ma jument doit finir dans les premières places dans le Prix d’Amérique.

Quoi qu'il arrive dimanche, les portes de l'Elitloppet (ndlr : le «Prix d’Amérique» suédois disputé à la fin du mois de mai) paraissent s'entrouvrir pour vous...

L’organisation m’a appelé récemment pour me proposer d’y participer, comme l’an passé. Sauf cataclysme, nous devrions donc disposer d'un carton d'invitation, condition sine qua non pour pouvoir courir. J’espère juste que la date ne coïncidera pas avec les chaleurs de la jument, comme ce fut le cas l’an dernier où elle n’avait, du coup, pas pu pleinement défendre ses chances.

Votre nom est bien connue des turfistes, parlez-vous de votre famille…

Nous sommes originaires du sud-est de la France. Mon grand-père a en quelque sorte fait office de pionnier puisque ce fut le premier de la famille à acheter des chevaux de course. Mon père a suivi, puis mon demi-frère (Jean-Charles Sorel), ma sœur et moi-même. Tout ce petit monde n’est pas étranger à la réussite de Bahia Quesnot. Mon père s’en occupe quand elle est dans le sud, ma sœur lui fait les soins et moi je l’entraîne. Chacun apporte sa pierre à l’édifice.

