Prix d’Amérique legend race 2021 : quel quinté jouer ?

L’exercice du pari hippique n’est pas chose aisée, et il se complique encore plus sérieusement lorsqu’il est question de déterminer dans l’ordre les cinq chevaux faisant l’arrivée d’une course. Le quinté du Prix d’Amérique legend race 2021, championnat du monde des trotteurs, n’échappera pas à la règle. CNEWS s’est livré au petit jeu des pronostics et vous dévoile son top 5 osé, mais réaliste.

Il convient de rappeler que cet article est une simple projection et ne présage en rien de l'arrivée officielle du Prix d'Amérique legend race 2021 disputé le 31 janvier.

Face Time Bourbon

Champion en titre, le crack de Sébastien Guarato part grandissime favori à sa succession. Lors de la 5e course qualificative au Prix d’Amérique legend race 2021, il a évolué une partie du parcours en 3e épaisseur l’obligeant à subir un effort plus intense que ses concurrents placés à la corde, ce qui ne l’a pour autant pas empêché de s’imposer. «Il a pris de l’âge, de la puissance et s’est endurci. Face Time est arrivé à maturité, je le trouve encore plus fort que l’an passé», a confié son mentor à CNEWS. Le cheval de la course.

Vivid Wise AS

Un coup de poker amusant. Le trotteur millionnaire a livré ses meilleures prestations sur courte distance mais avec un bon parcours il est tout à fait capable de bien figurer et de faire parler sa pointe de vitesse dans la ligne droite de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Son entraîneur Alessandro Gocciadoro, le «Bazire italien», lui sera associé. En 4 courses, le couple a signé deux victoires, une 2e place et une 3e place. Solide.

Délia du Pommereux

Le talentueux Eric Raffin, son pilote le jour J, l’a découverte pour la première fois… le 17 janvier dernier. Bilan : une 2e place prometteuse en étant ferrée des 4. Distancée au départ il y a deux ans, 6e l’an passé, la jument de Sylvain Roger cumule les accessits (4e, 3e et 2e, lors des 2e, 5e et 6e courses qualificatives au Prix d’Amérique legend race 2021) et semble être montée peu à peu en régime. Elle est taillée pour figurer dans le quinté.

Moni Viking

«Je pense que c’est un cheval qui a le droit de jouer un rôle intéressant pour les bonnes places au Prix d’Amérique legend race». L’aveu, formulé à CNEWS, est signé Matthieu Abrivard après avoir qualifié l'élève de Pierre Vercruysse pour le championnat du monde des trotteurs. Dans une bonne passe (il vient de remporter le Prix de Cornulier), le cousin d’Alexandre Abrivard évoluera sans pression avec une monture capable de suivre tous les trains.

Bahia Quesnot

La chouchoute de CNEWS. La trajectoire de cette jument de 10 ans ne cesse d’impressionner. Dernier fait d’arme en date : son succès inattendu dans le Prix de Cornulier, l’équivalent du Prix d’Amérique legend race au trot monté, couru il y a une semaine. Cette mère courage qui ne triche jamais selon Junior Guelpa, son entraîneur-driver, apprécie les courses rythmées. Elle a toute sa place en fin de combinaison. Voire mieux

