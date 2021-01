Vendée Globe : Boris Herrmann s’était endormi quand il a heurté le bateau de pêche

Le réveil a été brutal. A la lutte pour la victoire du Vendée Globe, grâce à sa bonification (6h), Boris Herrmann a vu ses espoirs s’envoler, mercredi soir, après avoir heurté un bateau de pêche quelques heures seulement avant de franchir la lignée d’arrivée aux Sables d’Olonne. Une collision qu’il n’a pu éviter car il s’était endormi.

Personne n’a été blessé, mais son bateau a été sérieusement endommagé. Et c’est à une allure considérablement réduite qu’il a achevé son tour du monde à la voile en solitaire sans assistance et sans escale, se classant à la 4e place après avoir finalement rallié l’arrivée ce jeudi à 11h19.

Mais il a frôlé le pire. Il est même passé tout proche de l’abandon à quelques encablures de la délivrance. Le hauban tribord, qui empêche le mât de tomber sur le côté, s’est en effet rompu, un foil a été endommagé et sa voile d’avant a été déchiré.

L’incident s’est produit alors qu’il s’était assoupi dans son cockpit. «Je dormais quand j’ai été brutalement réveillé. Depuis le cockpit où j’étais, j’ai vu un grand mur, c’était le bateau. Les bateaux se sont emmêlés, j’ai entendu des hommes crier», a-t-il expliqué dans une vidéo encore sous le choc de ce qu’il venait de vivre. «Je n’ai jamais vécu une telle chose en mer. Mais le plus important c’est que personne n’a été blessé», a-t-il ajouté.

Il n’en restait pas moins abattu et circonspect sur les circonstances de cette collision. «Je suis dégoûté. Ce qui vient de m’arriver est le pire cauchemar possible. (…) Ce qui m’intrigue, c’est de savoir comment cela a pu arriver. Toutes mes alarmes étaient allumées et marchaient parfaitement. J’avais tout vérifié. Comment le radar n’a-t-il pas vu ce bateau ? Parfois, les bateaux de pêcheurs ne s’affichent pas sur l’AIS», a confié le skipper allemand.

S’il a franchi la ligne d’arrivée en 5e position, ses 6 heures de compensation, après avoir participé à l’opération de sauvetage de Kevin Escoffier, lui ont permis de gagner une place au classement final. Mais pas sûr que cela suffise à atténuer sa déception.

