Les 7 bienfaits surprenants de la corde à sauter

La corde à sauter n’est pas qu’un jeu d’enfants. Peu encombrant, facile à utiliser et économique, ce petit accessoire est également un précieux allié pour la santé des plus grands. Equilibre, posture, cardio, renforcement musculaire, cellulite... Voici 7 bonnes raisons de sauter par-dessus une corde à pied joints ou à cloche pied.

Bon pour le cœur

C’est tout d’abord un excellent exercice pour préserver son cœur. Au fil des sessions, la corde à sauter favorise l’endurance, et stimule l’ensemble du système respiratoire et cardiovasculaire, tout en restant sur place. Pratiquée régulièrement - au moins 15 minutes 3 fois par semaine - cette activité assure un meilleur retour sanguin vers le cœur car les mollets «massent» les veines profondes. Cela permet aussi de prévenir l’apparition des varices (veines dilatées visibles sous la peau).

Brûle efficacement les calories

D’autre part, elle fait partie des sports qui permettent de brûler le plus de calories. Il faut savoir que la corde à sauter élimine environ 350 calories en seulement 30 minutes, soit plus de 700 calories par heure de pratique. Attention toutefois à bien sauter sur les pointes et à bien la régler. Pour ce faire, prenez les deux poignées dans une main et mettez un pied au milieu de la corde en la tendant. Les poignées doivent se situer au niveau des aisselles.

Muscle tout le corps

Tout en éliminant un bon nombre de calories, la corde à sauter fait travailler plusieurs muscles à la fois. Outre les cuisses et les mollets, elle renforce la poitrine, les fessiers, ainsi que la sangle abdominale et les lombaires. En effet, lors de chaque saut, les abdominaux et les muscles du bas du dos se contractent afin de protéger la colonne vertébrale. Ce sport sollicite également les muscles des membres supérieurs, tels que ceux des épaules et des bras. Pour intensifier l’effort, certaines cordes sont équipées de poids à l'intérieur des poignées.

Fortifie les os

Autre bienfait de cet exercice de fitness, et non des moindres : il renforce les os et permet ainsi de prévenir l’ostéoporose, maladie caractérisée par une diminution de la densité osseuse. La répétition des sauts fait travailler le squelette et lui apporte plus de résistance, ce qui diminue ainsi le risque de fracture lors d’un traumatisme minime.

aide à lutter contre la cellulite

D'autre part, il aide à lutter contre la cellulite, amas graisseux sous-cutané qui se nichent généralement au niveau des cuisses, des hanches et des fesses. Et pour cause, comme expliqué plus, le fait de sauter favorise la circulation sanguine. Or, la formation des capitons peut être liée à une rétention d'eau due à une mauvaise circulation veineuse et lymphatique. A noter qu’il n’est pas nécessaire de réaliser des sauts de 50 cm de haut, de petits bonds sont suffisants.

Corrige la posture

Sauter à la corde est également recommandé pour les personnes qui ont tendance à se tenir voûtée lorsqu’elles marchent ou qu’elles sont assises devant un ordinateur. Une position qui, sur le long terme, peut être source de douleurs dorsales ou cervicales. En sollicitant les muscles dorsaux, cet exercice, qui s’effectue en ayant la colonne vertébrale bien droite, va en effet naturellement corriger la posture.

Améliore la coordination et l’équilibre

Enfin, cette activité renforce l’équilibre et développe la coordination des mains/bras, des yeux, et des pieds. Le fait de travailler ses appuis et de s’entrainer à sauter tout en tournant les bras, peut ainsi vous aider à améliorer vos performances dans d'autres sports exigeant une coordination des membres inférieurs et supérieurs, comme par exemple le tennis, le basket, ou encore la boxe.