Prix d’Amérique legend race 2021 : Drôle de Jet, l'invité surprise du quinté ?

On ne l'attendait pas. Après un fabuleux été, Drôle de Jet a encaissé le coup physiquement l'empêchant de se distinguer dans les courses qualificatives du Prix d’Amérique legend race 2021. Finalement qualifié aux gains à la clôture des engagements, l'élève de Pierre Vercruysse pourrait bien être l'invité surprise du quinté ce dimanche.

«J'ai vraiment attendu le dernier moment pour me décider à l'engager. Sa dernière sortie à l'entraînement, à Grosbois lundi, m'a vraiment rassuré. Il m'a montré qu'il avait retrouvé la fraîcheur qu'il avait cet été (ndlr : en moins de 4 mois le cheval avait pris 183.550 euros de gains). Je suis vraiment curieux de le voir à l'oeuvre sur le champ de course», explique à CNEWS Pierre Vercruysse. Un retour en forme au bon moment qui s'explique par un récent séjour de quinze jours en Normandie où «Drôle» a été mis au repos.

Magnifique sprinteur aux foulées impressionnantes, Drôle de Jet, probablement délaissé par les parieurs dimanche, semble armé pour venir jouer les trublions à l'arrivée du quinté, d'autant que son mentor, qui lui sera associé, a déjà prouvé qu'il était capable d'aller à l'encontre des pronostics lors d'un Prix d'Amérique, que cela soit au sulky de Quaker Jet (2e en 2010 à plus de 100/1) ou d'Oasis-Bi (3e en 2016 à 66/1). «Quand on est outsider, c'est toujours plus facile», reconnaît Pierre Vercruysse.

Pour reproduire ses précédents exploits, ce dernier a sa petite idée en tête. «Vu son profil, je n'ai pas le choix, je dois essayer de le préserver un maximum, me faire ramener à l'avant par d'autres concurrents avant de faire la différence à la fin», analyse-t-il. Une chose est certaine : l'hypothèse d'une course d'équipe réalisée avec Moni Viking, l'autre représentant de Pierre Vercruysse, est inenvisageable. «Je trouve cela anti sportif et vu les profils différents de mes deux chevaux, cette tactique s'avèrerait contre-productive».

