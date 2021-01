France-Espagne, match pour la 3e place du Mondial de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ramener la médaille de bronze à la maison. Privée de finale par la Suède, l’équipe de France va tenter de ne pas rentrer bredouille d’Egypte, ce dimanche, lors du match pour la 3e place du Mondial de handball, à suivre sur beIN Sports 3 à partir de 14h30, face à l’Espagne.

Les Bleus sont au pied d’une pyramide. Et elle ne sera pas simple à gravir pour monter sur la 3e marche du podium avec des Espagnols doubles champions d’Europe en titre (2018, 2020). «Un énorme défi», comme l’a qualifié le sélectionneur Guillaume Gille, attend les coéquipiers de Michael Guigou, en pleine reconstruction un an après leur élimination dès le 1er tour de l’Euro et débarqués en Egypte sans aucune certitude.

«On vient de très loin et ça il ne faut pas qu’on l’oublie. Cette équipe a beaucoup galéré et là on est en train de montrer un nouveau visage, il faut continuer là-dessus», a confié Dika Mem, mettant en avant le parcours quasi-inespéré des Bleus avec leurs sept victoires avant l’élimination face aux Suédois.

Et ils sont déterminés à décrocher cette médaille qui viendrait récompenser leur retour au premier plan. «Il faut finir sur une bonne note. Il nous reste encore un match pour repartir avec une médaille (…). Ce n’est pas un match qu’on va bâcler, c’est une médaille, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir en gagner une», a insisté Mem.

Lui et ses partenaires vont devoir se retrousser les manches. «Il va falloir repartir au combat, trouver l’énergie, pour que cette dernière rencontre nous permette de nous libérer, de valider ce beau parcours par une note positive, et par une médaille», a confié Guillaume Gille. Et ainsi rentrer en France au coeur de l’hiver tout «bronzé».

