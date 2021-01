Ligue 1 : Le PSG chute à Lorient (3-2), première défaite pour Mauricio Pochettino

Coup d’arrêt pour le PSG. Malgré un doublé de Neymar, le club de la capitale a chuté, ce dimanche, sur la pelouse de Lorient (3-2). Il s’agit de la première défaite de Mauricio Pochettino sur le banc parisien.

Ce revers face à l’un des mauvaises élèves du championnat fait mauvais genre. Et n’est pas de nature à rassurer à une semaine du Classique à Marseille et surtout à un peu plus de deux semaines du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Mais il apparait presque logique au regard de la copie rendue en terre bretonne par le champion de France.

Privé du capitaine Marquinhos, absent à chaque défaite parisienne cette saison en championnat, mais aussi de Marco Verratti et Keylor Navas, Pochettino avait pourtant aligné ses «Quatre Fantastiques» avec Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Mais à l’image de leur équipe, ils ont été trop brouillons. Les Parisiens ont pourtant longtemps cru s’en sortir grâce à un doublé sur penalty du Brésilien (45e, 58e) sans tenir compte du premier avertissement avec l’ouverture du score de Laurent Abergel (36e).

Plus d’informations à venir…

A voir aussi