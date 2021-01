Ligue 1 : Vainqueur de Dijon (1-0), Lille prend seul la tête du championnat

Vainqueur de Dijon (1-0), dimanche, le Losc profite de la défaite du PSG pour reprendre, seul, les commandes du championnat de France de Ligue 1.

Grâce au but de Yusuf Yazici, les hommes de Christophe Galtier profitent de la défaite du PSG à Lorient (3-2), un peu plus tôt dans la journée, pour prendre de l'avance au tableau, deux points devant Lyon et trois devant les Parisiens.

Sans Burak Yilmaz, les Lillois peuvent toujours compter sur un Turc pour les tirer d’affaire cette saison. Et cette fois, c’est l’ancien de Trabzonspor qui a marqué un but salvateur à la demi-heure de jeu.

"On a fait notre travail mais la performance n'est pas bonne. On peut faire beaucoup mieux"





Une satisfaction mitigée pour José Fonte après #LOSCDFCO pic.twitter.com/xU9FboFNLl — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 31, 2021

Désormais, la première place récupérée, le mois de février sera très ardu pour les Nordistes, avec notamment deux déplacements à Bordeaux et Nantes la semaine prochaine, l'entrée en lice en Coupe de France et les 16es de finale de la Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam.

