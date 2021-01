Mondial de hand 2021 : Les Bleus finissent au pied du podium, le Danemark conserve son titre

L'équipe de France a terminé à la 4e place du Mondial de handball - remporté par le Danemark face à la Suède - après sa défaite, dimanche, contre l'Espagne (35-29).

Battus par la Suède (32-26) en demi-finale, les hommes de Guillaume Gille n’ont jamais été en mesure de retrouver la force nécessaire pour tenir tête aux Espagnols et ainsi s’offrir une médaille mondiale.

D’entrée, de jeu, l’Espagne, battue par les futurs champions danois en demie, a mis le pied sur l’accélérateur en infligeant un 4-0. Les Bleus sont revenus après la pause à un but mais n’ont jamais pu mener dans cette rencontre.

«Il nous a manqué un peu de force, un peu d’énergie, a confié Michaël Guigou. On a quand même réalisé de belles choses dans ce Mondial. On a essayé de trouver des solutions. Quand le niveau a augmenté, peut-être que c’était un peu trop pour nous sur la fin. Il y a des équipes qui étaient rodées. On avait trouvé une bonne allure, une bonne rotation mais les blessures nous ont fait du mal. On peut tout de même être très fiers.»

Désormais les Bleus sont tournés vers un gros programme. Dès le mois de mars, ils devront se remettre dans le bain avec les éliminatoires de l'Euro 2022 puis le Tournoi de qualification olympique.

De son côté, le Danemark, champion olympique (2016) et du monde en titre (2019), a conservé sa couronne mondiale en s'imposant contre la Suède (26-24). Les coéquipiers de Mikkel Hansen sont les quatrièmes à réaliser un doublé mondial après la Suède (1954-1958), la Roumanie (1961-1964, et 1970-1974) et la France (2009-2011 et 2015-2017).

