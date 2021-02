Boxe : selon Mike Tyson, Anthony Joshua sera en difficulté contre Tyson Fury

Alors qu’Anthony Joshua et Tyson Fury doivent s’affronter prochainement pour l’unification des ceintures des poids lourds de boxe, Mike Tyson y est allé de son petit avis sur l’opposition.

Ancien patron de la catégorie, «Iron Mike», qui est remonté sur le ring en novembre dernier à 54 ans contre Roy Jones Jr, garde un œil très avisé sur ses successeurs. Et en vue du combat 100% britannique entre les deux leaders des lourds, l’Américain pense qu’Anthony Joshua sera en difficulté.

«Ce sera très intéressant, Joshua est un puncheur magistral, a-t-il expliqué dans le podcast ‘No Passion, No Point’ d’Eddie Hearn, promoteur du détenteur des ceintures WBO, IBF, IBO, WBA. Mais vous pouvez voir ses coups de poings arriver, ses coups sont téléphonés. Et avec cette façon de faire il risque un désastre contre Tyson Fury.»

L’avantage que pourrait avoir Joshua contre le «Gypsy King», c’est qu’il a combattu plus récemment que lui. En décembre, le champion olympique 2012 a battu Kubrat Pulev en montrant une impressionnante puissance de frappe alors que Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC, n’a plus combattu depuis février 2020 et sa victoire contre Deontay Wilder.

Les deux camps sont toujours en pourparlers pour négocier le lieu du combat qui pourrait se dérouler en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Emirats Arabes Unis, en Chine, en Australie ou à Singapour.

