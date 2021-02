Ligue 1 : l'OM s'enfonce dans la crise

Crise de résultats, tensions avec les supporters, démission d’André Villas-Boas… Marseille se déplace à Lens mercredi lors de la 23e journée de Ligue 1 dans un climat pour le moins agité.

La saison 2020-2021 va rentrer dans la triste légende du club marseillais. Alors qu’elle s’annonçait prometteuse avec les retrouvailles de la Ligue des champions, elle tourne à la catastrophe.

A la crise de résultats – 5 matchs consécutifs (un nul, 4 défaites) toutes compétitions confondues – est venue s’ajouter une incroyable crise en coulisses avec les supporters mais également André Villas-Boas.

Alors que le club phocéen commençait doucement à panser ses plaies d’un samedi après-midi complètement fou lors duquel une intrusion de son centre d’entraînement a eu lieu, l’entraîneur portugais est venu ajouter un énième rebondissement mardi en indiquant qu’il avait présenté sa démission. La faute a des différents sportifs avec sa direction.

Un calendrier chargé

«Le mercato a fini avec l’arrivée d’un nouveau joueur (Olivier Ntcham, ndlr), une décision pas prise par moi, je n’ai rien à voir avec cette décision, a expliqué Villas-Boas. Je l’ai apprise par la presse le matin. C’est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non. Ce n'a jamais été un joueur dans notre liste. Et il a fini par venir, je n'étais pas pour. J’ai présenté ma démission à la direction à cause de ça. (…) Je ne suis pas d’accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. Je ne veux rien de l'OM ni de Frank McCourt, je veux seulement partir à cause d'un différend sur la politique sportive. C'est dommage qu'on arrive à ce point-là.»

Un nouveau coup de tonnerre inattendu et qui rappelle l’une des conférences de presse lunaires de Marcelo Bielsa il y a quelques années.

Et dans tout ce marasme, Steve Mandanda et ses coéquipiers, actuellement neuvièmes de Ligue 1 avec deux matchs en moins, vont devoir tenter de se relever avec un déplacement sur la pelouse de Lens qui réalise une excellente saison et qui était venu battre Marseille (0-1) le 20 janvier dernier.

Un résultat est fortement attendu pour se relancer d’autant qu’ensuite le calendrier s’annonce particulièrement chargé. Après les Lensois, les Marseillais, qui affronteront Auxerre en Coupe de France (10 février), recevront le PSG dimanche, se déplaceront à Bordeaux (14 février), où ils ne gagnent pas depuis plus de 40 ans, accueilleront l’OGC Nice (17 février), iront à Nantes (21 février) et termineront ce long mois de février avec la réception de Lyon (28 février). Autant dire qu’à la fin du mois, il peut y avoir le feu à Marseille si les résultats restent aussi sombres.

A voir aussi