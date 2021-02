NBA : LeBron James dans le cercle fermé des sportifs ayant empoché 1 milliard de dollars

Il devrait empocher 95,4 millions de dollars (environ 80 millions d’euros) cette année. A l’issue de l’année 2021, LeBron James va rentrer dans le cercle très privé des sportifs ayant accumulé plus d’un milliard d’euros de gains durant leur carrière.

Selon le classement des sportifs les mieux rémunérés, publié chaque année par Forbes, la star des Los Angeles Lakers devrait ainsi rejoindre les footballeurs Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le boxeur Floyd Mayweather, le golfeur Tiger Woods et ainsi devenir le 5e sportif de l’histoire à atteindre ce montant.

«King James» va toucher 31.4 millions de dollars (26 millions d’euros) en salaire pour son contrat avec la franchise californienne et 64 autres millions (53 millions d’euros) à travers ses différentes activités extra sportives et différents partenariats. Ce chiffre tient compte de la retenue de 20% négociée entre les propriétaires et les joueurs en raison de la crise sanitaire.

Sans cette baisse, LeBron James aurait pu rentrer dans le cercle encore plus retsteint des sportifs ayant empoché plus de 100 millions de dollars en un an, composé seulement de Tiger Woods et Floyd Mayweather.

Du côté de la France, le pivot du Jazz d’Utah, Rudy Gobert, deviendra lors de la saison prochaine, le sportif français le mieux payé de l’histoire avec le début de son nouveau contrat avec sa franchise : 205 millions de dollars (167.2 millions d’euros) pendant 5 ans, soit 41 millions de dollars à l’année (33.5 millions d’euros).

