Nike dévoile ses premières baskets enfilables sans les mains

Toujours en quête d'innovation, Nike vient de présenter un modèle de baskets étonnant. Les Go FlyEase sont en effet «mains libres».

Elles s'enfilent comme des chaussons, grâce à un système de charnière à deux positions. En position ouverte, l'arrière de la chaussure est légèrement surélevé par rapport à l'avant. Un simple appui du pied permet de la verrouiller en position fermée, très facilement.

La chaussure s'appuie sur une autre technologie maison, le tendeur FlyEase, qui maintient le talon et qui est déjà disponible sur d'autres modèles emblématiques de la marque.

Disponibles dès le 15 février

Les Go FlyEase sont destinées au grand public, mais les personnes à mobilité réduite, athlètes ou non, sont plus particulièrement visées. «Habituellement, je passe tellement de temps à enfiler et fermer mes chaussures. Là, tout change, il me suffit de mettre mes pieds dedans et de sauter dessus», s'enthousiasme l'escrimeuse handisport italienne Bebe Vio.

Pour rappel, la gamme FlyEase a été imaginée à partir de 2012. Elle a pour origine le courrier envoyé par un lycéen américain, Matthew Walzer. Souffrant d'un handicap moteur, il avait de grandes difficultés pour enfiler ses chaussures et nouer ses lacets. Tobie Hatfield, designer au sein de la marque (et frère du légendaire Tinker), a compris le message et s'est emparé du problème pour développer une solution.

Après trois ans de développement et de multiples prototypes, le concept FlyEase a pu être mis sur le marché. Concernant ce tout nouveau modèle Go FlyEase, qui va encore plus loin que les précédents, il sera disponible sur invitation pour les membres Nike à partir du 15 février. Un lancement pour le grand public sera organisé plus tard dans l’année.

