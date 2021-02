OM : André Villas-Boas a présenté sa démission

Coup de tonnerre à l'OM. André Villas-Boas a confié en conférence de presse ce mardi qu'il avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur du club olympien. Le technicien portugais attend la décision de la direction.

Un nouvel épisode à Marseille. Alors que le club vient de connaître un week-end sous haute tension en coulisses avec l’intrusion de certains supporters au centre d’entraînement samedi, c’est sur le volet sportif désormais qu’un nouveau rebondissement a lieu. Le technicien portugais a en effet indiqué qu’il avait posé sa démission. La faute à un contentieux sur le sportif.

«C’est une décision pas prise par moi, a-t-il expliqué. C'est précisément un joueur auquel j'ai dit non. Je n'étais pas au courant, je l'ai appris en me réveillant et en allant sur le site n°1 de l'OM. J’ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive. La direction n'a pas donné un feedback final avec tous les matchs. Je ne veux pas d'argent, je veux seulement partir.»

Désormais, alors que l’OM se rend à Lens mercredi soir et doit recevoir le PSG dimanche, André Villas-Boas, qui souhaite définitivement partir, attend la réponse de sa direction. «J’attends une réponse de la direction, et si c'est non, on continue, a-t-il indiqué. Je ne veux aucun argent, je veux seulement partir. Je veux être clair avec vous.»

A noter que les joueurs ont découvert l’information pendant la conférence de presse de leur entraîneur. Seul Steve Mandanda, capitaine de l’OM, était au courant.

