OM : Olivier Ntcham déjà au cœur d’une polémique

Dernière recrue de l’OM en provenance du Celtic Glasgow, Olivier Ntcham est déjà le collimateur de certains supporters olympiens.

Arrivé sous forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire (6 millions d’euros), l’ancien international espoir tricolore (24 ans) a vu son passé être fouillé par les fans marseillais.

Originaire de la région parisienne (Longjumeau), Olivier Ntcham n’a jamais caché son amour pour le PSG, grand rival. «Je suis supporter du Paris Saint-Germain et je l’ai toujours été, confiait-il à So Foot en 2017. C’est une équipe que je suis régulièrement, j’essaye de regarder tous les matches, je les supporte. Quand ils marquent, ça me fait quelque chose.»

Pas forcément de quoi être accueilli les bras ouverts par les supporters de l’OM. A lui de se montrer irréprochable sur le terrain pour éviter de se retrouver sous les critiques.

Formé au Havre, Ntcham, qui remplace numériquement Morgan Sanson (vendu à Aston Villa), n’a jamais joué en France. Il avait fini sa formation à Manchester City et avait évolué sous les ordres de Patrick Vieira en réserve. Le milieu offensif avait également été prêté au Genoa (Italie) avant de se rendre au Celtic Glasgow.

