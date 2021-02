Open d’Australie : des joueurs en quarantaine demandent des chatons pour leur tenir compagnie

A mesures exceptionnelles, demandes particulières. En raison des conditions très strictes imposées par le gouvernement australien pour permettre la tenue du l’Open d’Australie dans les meilleures conditions et éviter l’apparition de clusters, tous les participants ont dû respecter une quarantaine à leur arrivée. Et certains ont eu des requêtes particulières durant cette période.

Seuls dans une chambre d’hôtel, plusieurs joueurs ont trouvé le temps long. Beaucoup trop long. Et pour se sentir moins seul et avoir un peu de compagnie, une partie d’entre eux ont formulé des requêtes, dont quelques-unes plutôt insolites. «La demande la plus bizarre était celle d’avoir un chaton dans les chambres de quarantaine», a dévoilé le directeur du tournoi, Craig Tiley, à la chaine ABC.

Et il ne s’agissait pas d’un cas isolé. «Et ce n’était pas une fois, c’était plusieurs fois», a-t-il assuré. Mais ces demandes n’ont pu être acceptées par les organisateurs, ni celles, d’une manière générale, d’avoir un animal de compagnie à leurs côtés. «Nous avons expliqué qu’il existe une corrélation entre la propagation du coronavirus et les chatons et ce type de demande a disparu», a ajouté Craig Tilay.

Les conditions de ce confinement de quatorze jours a provoqué de nombreuses polémiques, dues notamment aux disparités d'hébergement entre les joueurs mais également à l’impossibilité de s’entretenir physiquement et de s’entraîner. Serena Williams a néanmoins salué ces mesures. «C'est super, super strict, mais c'est vraiment bien», a déclaré l’ancienne n°1 mondiale dans The Late Show, confinée avec sa fille.

«C’est vraiment difficile avec un enfant de 3 ans d’être à l’hôtel toute la journée, mais cela en vaut la peine parce que vous voulez que tout le monde soit en sécurité», a-t-elle également affirmé.

La grande majorité des participants ont été libérés de cette quarantaine et peuvent désormais préparer le premier Grand Chelem de la saison, qui se tiendra du 8 au 21 février, dans des conditions quasi-normales avec du public dans les tribunes. La jauge imposée permettra d’accueillir 30 000 spectateurs par jour.

