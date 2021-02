Roger Federer bientôt de retour sur les courts avec les JO de Tokyo dans son viseur

La retraite attendra. Après plus d’un an loin des terrains et deux opérations au genou droit, Roger Federer n’en a pas encore fini avec le tennis. Le Suisse a annoncé, ce mardi, son grand retour sur les courts au tournoi de Doha (Qatar) début mars (8-13 mars).

A 39 ans, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem avait laissé planer le doute en début d’année sur la suite de sa carrière. Son absence à l’Open d’Australie, où il a triomphé à six reprises, n’a fait qu’accroitre les interrogations sur un possible retour à la compétition. Mais il les a balayées d’un revers de la main.

«Pour la première fois, j’ai la sensation que mon genou est de nouveau prêt pour la compétition. (…) Pour cette raison, je reviens au tournoi du Qatar», a confié, à la radio suisse SRF, l’Helvète, qui n’a plus rejoué depuis son élimination en demi-finale à Melbourne en janvier 2020.

Requinqué après avoir subi sa double intervention, il se sent «mentalement et physiquement prêt à jouer cinq matchs en cinq jours». Même s’il n’a pas voulu brûler les étapes trop vite. «C’est ma première tentative de revenir sur un tournoi. C’était donc important, pour l’équipe comme pour moi, que ce soit un petit tournoi et pas un grand, avec tout le stress que ça implique», a-t-il expliqué, lui qui n’a plus disputé l’épreuve qatarienne depuis 9 ans.

Et son grand objectif de la saison sera une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo, dernier grand titre qui manque à l’incroyable palmarès du Bâlois. «Je pense que c'est le bon moment pour essayer à nouveau, a déclaré Roger Federer, désormais 5e au classement ATP. Je veux célébrer de grandes victoires et pour cela je suis prêt à entreprendre la longue et difficile route.» Reste à svoir si elle le ménera jusqu’au bonheur suprême.

